قضية شيك بدون رصيد وراء عدم تنفيذ إخلاء سبيل أحمد السبكى

كتب ــ بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عقب قرار النيابة العامة بشمال الجيزة بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي وعدد من أفراد الحراسة الخاصة به بكفالة مالية، على خلفية الاتهامات الخاصة باقتحام المنتج وعدد من الـ"بودى جاردات" لمقر موقع صدى البلد بسبب خلافات على مسلسل "سوبر ميرو"، أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية أخرى.

وكشفت التحريات أن المنتج أحمد السبكى مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 22/985 جنح العجوزة لسنة 2000 شيك بدون رصيد حكم بالحبس سنة، وهو ما تسبب فى منع إخلاء سبيله تنفيذا لقرار النيابة.