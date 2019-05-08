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"قبل ما تروح الأحوال المدنية".. تعرف على رسوم استخراج البطاقة وشهادة الميلاد

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:30 ص
"قبل ما تروح الأحوال المدنية".. تعرف على رسوم استخراج البطاقة وشهادة الميلاد سجل مدنى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تسهيلات كبيرة تقدمها مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين، فضلاً مع السرعة فى إنهاء الأوراق الثبوتية، فى ظل تطويع التكنولوجيا لصالح العمل الأمنى.

ويقدم اليوم السابع للقراء أسعار الرسوم المقررة لاستخراج بعض الأوراق الثبوتية من الأحوال المدنية:

- (14) جنيها لقيد المواليد

- (31) جنيها لقيد المواليد أول مرة

- (14) جنيها لقيد الوفاة

- (20) جنيها للقيد العائلى

- (25) جنيها للقيد الزواج

- (25) جنيها للقيد الطلاق

- (30) جنيها للرقم القومي العادى

- (105) جنيهات للرقم القومى العاجلة


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الاحوال المدنية

قيد عائلي

شهادة وفاة

شهادة ميلاد

بطاقة رقم قومي

بطاقة رقم قومي مستعجلة

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