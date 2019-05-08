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فيديو ..مكافحة المخدرات تنتفض ضد التجار خلال شهر رمضان

الأربعاء، 08 مايو 2019 07:55 م
فيديو ..مكافحة المخدرات تنتفض ضد التجار خلال شهر رمضان مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت مكافحة المخدرات حملاتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن ( مطروح ، الإسكندرية ، القاهرة ، الدقهلية ، الغربية ، الشرقية ) وقطاع الأمن العام عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 57,500 كيلو جرام ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 820 جرام ، عدد 2120 قرص مخدر ، 2 قطعة سلاح نارى ، 4 قطعة سلاح أبيض).

 

 


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