فيديو ..مكافحة المخدرات تنتفض ضد التجار خلال شهر رمضان

كتب محمود عبد الراضي

واصلت مكافحة المخدرات حملاتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن ( مطروح ، الإسكندرية ، القاهرة ، الدقهلية ، الغربية ، الشرقية ) وقطاع الأمن العام عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 57,500 كيلو جرام ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 820 جرام ، عدد 2120 قرص مخدر ، 2 قطعة سلاح نارى ، 4 قطعة سلاح أبيض).