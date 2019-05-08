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فى 10 معلومات تعرف عن "نيباد" منظمة الشراكة لتنمية أفريقيا

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:18 ص
فى 10 معلومات تعرف عن "نيباد" منظمة الشراكة لتنمية أفريقيا الاتحاد الأفريقى
كتبت شيماء بهجت
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"النيباد" مبادرة برزت على الساحة الأفريقية فى اجتماع منظمة الوحدة الأفريقية، وهى إحدى المحاولات الجادة لتنمية القارة الأفريقية والقضاء على الفقر من خلال الشراكة مع المجتمع الدولى والشراكة الإقليمية على مستوى الدول وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية الموجودة داخل القارة الأفريقية .

ونستعرض فى س وج بعض المعلومات عن منظمة النيباد.

1ـ النيباد "NE PAD" هى مختصر ترجمة تعنى "الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا" "New Partnership for Africa's Development The ".

2ـ  هى مبادرة تتضمن رؤية الإتحاد الإفريقى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الأفريقية.

 3ـ تم صياغتها وتبنيها من قبل رؤساء 5 دول أفريقية، هى مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال.

4ـ أقرتها قمة منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقى فيما بعد) التى عقدت فى لوساكا عاصمة زامبيا فى يوليو 2001.

5 - للمبادرة عدة أهداف، هي (‌القضاء على الفقر، تحقيق التنمية المستدامة، تدارك تهميش القارة الأفريقية، تمكين المرأة، دمج الاقتصاد الأفريقي مع الاقتصاد العالمي)، كما تؤكد المبادرة على الملكية الأفريقية للتنمية القارية، والاعتماد على الموارد الذاتية، والشراكة بين الشعوب الأفريقية، وتحقيق التكامل الإقليمي والقاري، وتنمية التنافسية لدول القارة، الشراكة مع الدول المتقدمة من أجل تقليص الفجوة بينها وبين أفريقيا.

6 ـ ومن آليات "حوكمة النيباد"، توجد لجنة توجيه، وهي عبارة عن المحفل السياسي المفوض من جانب مؤتمر الاتحاد الأفريقي لمتابعة تنفيذ أهداف المبادرة، وتضم رؤساء الدول الخمس أصحاب المبادرة، إلى جانب رؤساء 15 دولة أخرى يمثلون في مجموعهم مناطق القارة الجغرافية الخمس، بواقع أربع دول عن كل منطقة، حيث تجرى انتخابات للدول الأفريقية بشكل دوري للانضمام للجنة لمدة عامين بناءً على المشاورات الإقليمية داخل الاتحاد.

7ـ  تختص "لجنة حوكمة النبياد" بالترويج للمبادرة، وكسب التأييد الدولى لها وتحديد السياسات والأولويات الخاصة ببرنامج عملها ومتابعة تنفيذها، وتقدم تقارير دورية عن أعمالها لقمة الاتحاد الأفريقي.

8 - أما عن لجنة التسيير، تتشكل من ممثلي رؤساء الدول أعضاء لجنة التوجيه، وتتولى إعداد الخطط التفصيلية لبرنامج العمل والتحرك لتنفيذ المبادرة، فضلاً عن دورها في إدارة الحوار مع شركاء، لكسب التأييد والدعم من جانب مجموعة الثمانية والدول المتقدمة للجهود الأفريقية لتحقيق التنمية.

9 -‌ يتم تمويل الوكالة من خلال ميزانية الاتحاد الأفريقي

10 - وتتضمن مجالات عمل "النيباد"، ‌الزراعة والأمن الغذائي، ‌إدارة الموارد الطبيعية و​تغير المناخ، ‌التكامل الإقليمي​​​ والبنية التحتية، بجانب برامج العمل في قطاع تنمية البنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، والحوكمة الاقتصادية والشراكات.

 

 

 


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