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الأربعاء، 08 مايو 2019 06:01 م
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فحص طلاب الإعدادية بجنوب سيناء ضمن حملة 100 مليون صحة

الأربعاء، 08 مايو 2019 05:07 م
فحص طلاب الإعدادية بجنوب سيناء ضمن حملة 100 مليون صحة جانب من فحص الطلاب
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن حملة 100 مليون صحة تسير امتدادا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على "فيروس سى" فى مصر بحلول عام 2022.

 

وأضاف "عقل" فى بيان، أن الحملة واصلت اليوم الأربعاء فعاليات مبادرة "100 مليون صحة"، وفحص طلاب المرحلة الإعدادية بمدارس محافظة جنوب سيناء، خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادى فعاليات داخل مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية للغات، حيث تابع إيهاب الميرغني مدير المدرسة عملية فحص الطلاب.


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