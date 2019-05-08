video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 07:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. 70 ألف و531 طالبا يؤدون الامتحان بالشهادة الإعدادية بسوهاج

الأربعاء، 08 مايو 2019 06:00 ص
غدا.. 70 ألف و531 طالبا يؤدون الامتحان بالشهادة الإعدادية بسوهاج عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

تبدأ غدا الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى بمحافظة سوهاج، ويؤدى 70 ألف 531 طالبا الامتحانات فى 11 إدارة تعليمية فى 425 لجنة على مستوى المحافظة.

قال عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن جميع المدارس استعدت للامتحانات، وتم تجهيز اللجان بجميع مراكز المحافظة وعددهم 425 لجنة موزعة على 526 مدرسة، موضحا أنه تم تقسيم الامتحانات بسوهاج إلى قطاعات شمال ويضم طهطا وطما وجهينة وبلغ عدد اللجان به 91 لجنة وعدد الطلاب المقيدين 14 ألفا 239 طالبا وطالبة، وقطاع جنوب ويضم جرجا والبلينا والمنشأة، وعدد اللجان به 143 لجنة وعدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحان 23 ألف 243 طالبا وطالبة، وقطاع وسط ويضم إدارات ساقلته وأخميم وسوهاج والمراغة ودار السلام وعدد اللجان 191 لجنة وعدد الطلاب 33 ألفا 49 طالبا وطالبة.

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع مديرين الإدارات ورؤساء اللجان لبحث كيفية تسير الامتحانات وتوفير الجو الملائم الخاص للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وذلك فى ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك، موضحا أن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه بين مديرية التربية والتعليم وبين مديرية أمن سوهاج لتأمين اعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم سوهاج : تغيير امتحانات الصف الثانى الثانوى بعد سرقتها من مدرسة روافع القصير

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

مديرية التربية والتعليم

الشهادة الاعدادية

امتحانات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة