غدا.. 70 ألف و531 طالبا يؤدون الامتحان بالشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تبدأ غدا الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى بمحافظة سوهاج، ويؤدى 70 ألف 531 طالبا الامتحانات فى 11 إدارة تعليمية فى 425 لجنة على مستوى المحافظة.

قال عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن جميع المدارس استعدت للامتحانات، وتم تجهيز اللجان بجميع مراكز المحافظة وعددهم 425 لجنة موزعة على 526 مدرسة، موضحا أنه تم تقسيم الامتحانات بسوهاج إلى قطاعات شمال ويضم طهطا وطما وجهينة وبلغ عدد اللجان به 91 لجنة وعدد الطلاب المقيدين 14 ألفا 239 طالبا وطالبة، وقطاع جنوب ويضم جرجا والبلينا والمنشأة، وعدد اللجان به 143 لجنة وعدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحان 23 ألف 243 طالبا وطالبة، وقطاع وسط ويضم إدارات ساقلته وأخميم وسوهاج والمراغة ودار السلام وعدد اللجان 191 لجنة وعدد الطلاب 33 ألفا 49 طالبا وطالبة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع مديرين الإدارات ورؤساء اللجان لبحث كيفية تسير الامتحانات وتوفير الجو الملائم الخاص للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وذلك فى ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك، موضحا أن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه بين مديرية التربية والتعليم وبين مديرية أمن سوهاج لتأمين اعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة.