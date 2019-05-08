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عضو البحوث الإسلامية: البعض ينسى العبادة ويطيل فى متعلقاتها كالدعاء

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:51 م
عضو البحوث الإسلامية: البعض ينسى العبادة ويطيل فى متعلقاتها كالدعاء الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الدعاء له أهمية وقيمة وأيضًا له أدب، مضيفًا إذا كان الصوم عبادة مقترنة بالتيسير فإن الدعاء مقترنًا بالتيسير والتخفيف.
 

وأضاف، خلال افتتاح ملتقى الفكر الإسلامى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقام بساحة المشهد الحسينى أمام مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، حول موضوع: “رمضان شهر التكافل والتراحم” أن الدعاء المختصر ورد عن النبى حتى فى ليلة القدر وجمع خيرى الدنيا والآخرة دونما أى إفراط.
 

وأشار إلى أن البعض ينسى أصل العبادة ويتجه إلى الإطالة فى الدعاء على حساب الصلاة وهى الأصل، وعلى المسلم أن يتخلف بأخلاق العبادة فى أخلاقه وسلوكه.

 


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