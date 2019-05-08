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طارق الملا: تعزيز الأمن والسلامة فى صناعة البترول والغاز على رأس أولوياتنا

الأربعاء، 08 مايو 2019 09:54 ص
طارق الملا: تعزيز الأمن والسلامة فى صناعة البترول والغاز على رأس أولوياتنا طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء موسعا مع الشباب الملتحقين ببرنامج بناء القدرات للعاملين بمجال السلامة والصحة المهنية فى قطاع البترول فى ختام المرحلة الأولى من البرنامج، والذى تم إطلاقه فى إطار تنفيذ رؤية مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للاستثمار فى تنمية الكوادر البشرية ودعم الكفاءات الشابة.

شارك فى اللقاء 74 مهندساً وكيميائياً شاباً من إدارات السلامة والصحة المهنية بمختلف شركات قطاع البترول والذين التحقوا بالبرنامج بعد اجتيازهم الاختبارات المؤهلة للالتحاق به، وانتهوا من المرحلة الأولى ضمن عدة مراحل يشملها البرنامج للمساهمة فى إعداد كوادر شابة فى مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية، قادرة على مواكبة التغيرات والتطورات السريعة التى يشهدها هذا المجال فى صناعة البترول والغاز بصورة متلاحقة .

وخلال اللقاء، أكد المهندس طارق الملا، أن تعزيز الأمن والسلامة فى صناعة البترول والغاز يأتى على رأس أولويات الوزارة، انطلاقاً من دوره المحورى فى استكمال المشروعات البترولية الكبرى التى ينفذها قطاع البترول فى مصر، سواء فى تنمية الحقول المكتشفة للغاز والبترول أو مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية، مشددا على أن المشروعات القائمة والجديدة ينبغى أن يتوافر لها بيئة عمل آمنة، لافتاً إلى أن الأمن والسلامة يأتيان ضمن القيم الأساسية فى العمل البترولى والرؤية الاستراتيجية للوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لتعزيز الأمن والسلامة فى صناعة البترول والغاز من خلال المراجعة الشاملة لكافة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة فى جميع مشروعات ومواقع العمل بالقطاع وفقا لجدول زمنى محدد، وذلك بالتوازى مع الاستثمار فى تنمية الكوادر البشرية للسلامة والصحة المهنية عبر اطلاق برنامج طموح بالتعاون مع شركات عالمية لرفع كفاءة العاملين والكوادر الشابة وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والعملية والتكنولوجيا المتطورة وتمكينهم وتطويرهم، موضحا أن هذه الكوادر الشابة تمثل نواة حقيقية لتحديث وتطوير العمل فى هذا المجال الحيوى فى صناعة البترول والغاز.

وشدد الملا على الاهتمام بتعميق ثقافة السلامة على جميع المستويات داخل شركات قطاع البترول ونشر الوعى الكامل بها بين كافة المستويات الوظيفية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكون توافر الخبرات والعمل خلال المسار الوظيفى فى مجال السلامة والصحة المهنية هو احد الاشتراطات التى لا غنى عنها لتولى الوظائف القيادية فى قطاع البترول .

وخلال اللقاء استمع الملا إلى أراء الشباب الملتحقين بالبرنامج وردود أفعالهم حول المرحلة الأولى، حيث أكدوا أن البرامج التدريبية تم تصميمها وإعدادها بعناية ومن منظور واسع يعتمد على تزويدهم بكافة المهارات التى يتطلبها مجال عملهم، وأنها تسهم فى اكتسابهم المهارات الفنية ومهارات القيادة على حد سواء، وكذلك مواكبة الدراسات والمعايير المتقدمة فى مجال عملهم، مشيرين الى ان البرنامج مبادرة جديدة من نوعها لدعم الكفاءات الشابة وإعدادها بأسلوب عصرى متطور، وأنه ينبغى البناء عليها لتحفيز طاقات الشباب وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد الملا، أن رفع كفاءة الكوادر الشابة من خلال هذه البرامج المتطورة التى تتبنى أساليب غير نمطية سيشمل كافة مجالات العمل تباعاً، وطالب المشاركين فى البرنامج بضرورة بذل أقصى جهد فى المراحل التالية والاستفادة مما يوفره لهم من إمكانات كبيرة وبرامج غير تقليدية .

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جانب من لقاء وزير البترول بشباب البرنامج

 

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وزير البترول مع الشباب المشاركين فى البرنامج

 

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وزير البترول خلال اللقاء

 


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