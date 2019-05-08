video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"ضحكات وقحة".. مزاح طاقم أرضى على وقع كارثة الطائرة الروسية

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:55 ص
"ضحكات وقحة".. مزاح طاقم أرضى على وقع كارثة الطائرة الروسية احتراق طائرة الركاب الفرنسية
وكالات
إضافة تعليق

أظهرت لقطات فيديو وصفت بـ"الصادمة"، أفراد الطاقم الأرضي بأكثر المطارات ازدحاما في موسكو، وهم يمزحون ويضحكون، عندما تحطمت طائرة روسية لدى هبوطها، مما أسفر عن مقتل 41 شخصا حسبما تم نشره على موقع سكاى نيوز للانباء 

وكانت طائرة سوخوي سوبرجيت المنكوبة أُجبرت على الهبوط اضطراريا، الأحد، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو.

وأظهر مقطع فيديو أن أفراد فريق أرضي في المهبط يضحكون "بوقاحة بينما يشاهدون ويصورون الجحيم المروع"، بحسب وصف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حسبما تم نشره على موقع سكاى نيوز للانباء.

ورغم قول أحد الأفراد إن الطائرة "تحترق بقوة"، رد زملاؤه: "لقد كان الهبوط جيدا"، فيما يمكن سماع صوت أحدهم وهو يقول: "هبوط جيد. الهبوط أحدث ضجة".

وقبل ذلك، قالت إحدى أفراد الطاقم الأرضي إن الطائرة المحترقة قد تتسبب على الأرجح في وقوع إصابات.

وقال مطار شيريميتيفو، في بيان له، إن هذا الفريق سيعاقب "بأشد طريقة ممكنة".

كانت الطائرة الروسية حلقت لمدة 28 دقيقة فقط قبل عودتها للقيام بهبوط اضطراري بينما كانت لا تزال محملة بالوقود غير المحترق الذي اشتعل بعد ذلك بعد الهبوط الشديد.

واجتاحت النيران الطائرة بسرعة، مما أسفر عن مقتل 41 من أصل 78 شخصا كانوا على متنها.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن الطيار دينيس إفدوكيموف قوله إنه اتبع إجراءات الهبوط بوزن زائد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تخطط لإطلاق 30 قمرا صناعيا للأغراض المدنية

موسكو

الطاقم الأرضي

دينيس إفدوكيموف

طائرة

هبوط اضطراري

الوقود

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة