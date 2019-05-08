ضبط 5 الآف طن أسماك فاسدة بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5,700 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بالإسكندرية، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق وتداول السلع ومكافحة جرائم الغش التجارى للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام مستورد وصاحب مجموعة محلات للأسماك بسوق الليمون بدائرة قسم شرطة المنشية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من الأسماك غير الصالحة للإستهلاك الآدمى داخل ثلاجة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة مينا البصل تمهيداً لعرضها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، مما يمثل خطراً على صحة المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع لجنة من الجهات المعنية تم إستهداف الثلاجة المشار إليها ، حيث تم ضبط المدير المسئول ، وضُبط بداخلها "80 كرتونة أسماك سردين كامل مجمد، بإجمالى أوزان 5,700 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بثمة مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها أو سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وغير مدون عليها البيانات الإلزامية باللغة العربية، وبها تغير فى الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات.