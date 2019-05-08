ضبط 194 قطعة سلاح و227 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة فى رمضان.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، فى ضبط " 194 قطعة سلاح نارى، 227 قضية مخدرات، 49 متهما مطلوبين فى قضايا متنوعة، 33 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و270 دراجة نارية مخالفة، 25511 مخالفة مرورية، 1414 مخالفة مرافق ، 33 قضية مصنفات وتنفيذ 75965 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.