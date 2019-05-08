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صور.. محافظ دمياط تضع إكليل زهور على النصب التذكارى فى العيد القومى للمحافظة

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:14 م
صور.. محافظ دمياط تضع إكليل زهور على النصب التذكارى فى العيد القومى للمحافظة محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى
دمياط ــ عبده عبد البارى
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احتفلت محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، بعيدها القومى، حيث قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى أمام ديوان عام المحافظة، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء. 
 
ومن المقرر، أن تفتتح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من المشروعات التنمية. 
 
يذكر أن، العيد القومى للمحافظة، هى ذكرى انتصار أهل دمياط على الحملة الصليبية فى قرية ميت الخولى .
 
فيديو والصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى (1)
 

 

فيديو والصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى (2)
 

 

فيديو والصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى (3)
 

 

فيديو والصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى (4)
 

 

فيديو والصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى (5)
 

 

فيديو والصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى (6)
 

 

فيديو والصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى (7)
 

 

فيديو والصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى (8)
 

 

فيديو والصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى (9)
 

 

فيديو والصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى (10)
 

 

 


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