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صور.. محافظ السويس يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:41 م
صور.. محافظ السويس يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
السويس – السيد فلاح
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قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على سير الامتحانات في مادة اللغة العربية، بلجان مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات بحي السويس، ولجان مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين بحي الأربعين.
 
رافق محافظ السويس في الجولة، الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد.
 
كما رافق "صقر" كل من سلمى الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم، ومحمود فوزي رئيس حي السويس، والعميد إيهاب سراج رئيس حي الأربعين، وعلى محمود على مدير عام الأبنية التعليمية، ورؤوف عياد مدير عام إدارة شمال السويس، وعيوشة عبد العزيز مدير إدارة جنوب السويس التعليمية.
 
وأكد محافظ السوس، على القيادات التعليمية بالالتزام والانضباط داخل اللجان، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بتقديم كافة الخدمات للجان لتسهيل سير عملية الامتحانات، مؤكدًا علي مديرية التربية والتعليم سرعة بدء أعمال الصيانة بالمدارس فور انتهاء امتحانات علي مستوي المراحل التعليمية.
 
وتضمنت أسئلة مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى، سؤال التعبير حول لافتة تهنئة بمناسبة عيد العمال، وكتابة موضوع عن إزالة التعديات والإشغالات بمحافظة السويس.
 
يذكر أن، عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية باللجان على مستوى السويس 10752 طالبا وطالبة، مقسمين على 79 لجنة امتحانية.
 
محافظ السويس يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (2)
 

 

محافظ السويس يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (3)
 

 

محافظ السويس يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (4)
 

 

محافظ السويس يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (5)
 

 

محافظ السويس يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (6)
 

 

محافظ السويس يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (7)
 

 

 


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