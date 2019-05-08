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صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل تسليم الباكيات للباعه الجائلين بالسوق الحضرى

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:02 م
صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل تسليم الباكيات للباعه الجائلين بالسوق الحضرى مجلس مدينة الأقصر يواصل تسليم الباكيات للباعه
الأقصر - أحمد مرعى
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واصل مجلس مدينة الأقصر، إستكمال تسليم الباكيات للباعة الجائلين بالسوق الحضرى وسوق شرق السكة  وتسكينهم وتوفيق أوضاعهم، خلال شهر رمضان المبارك ، بدلًا من شارع الصنايع وأسفل كوبرى أبو الجود وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. 
 
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وأعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر ، بدء التعاقد بالأمر المباشر، لتسكين الباعة الجائلين بشارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبري أبو الجود، بالسوق الحضري وسوق شرق السكة، حيث من المقرر أن تعمل تلك الأسواق بالوقت الحالى، مضيفاً أن سعر الباكيات التى توجد بالمقدمة بمدخل السوق الحضري سعرها 400 جنيه، والتى توجد بالخلف من الناحية الاخرى بسعر 250 جنيه، وسعر المحلات التي توجد في المقدمة 850 جنية بمدخل السوق، والخلفية 750 جنية، وذلك تيسيرا على الشباب وقضاء على العشوائية وايجاد فرص عمل .
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كما أكد رئيس مدينة الأقصر، أن هذه الباكيات والمحلات مزودة بجميع المرافق والحماية المدنية، علما أنه يتم تأمينها على مدار الــ24 ساعة.
 
 
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