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صور.. "صحة السويس" تستعد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:12 ص
صور.. "صحة السويس" تستعد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل جانب من الاجتماع
السويس – السيد فلاح
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عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، اجتماعًا مع وفد المكتب الفني للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمناقشة استعدادات المحافظة لبدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستقبل وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور أحمد حماد والدكتور علي جوهر، من وزارة الصحة، فى حضور الدكتور أحمد المرسي، وكيل مديرية الصحة بالسويس وقيادات المديرية، مدير عام الشئون الوقائية، ومدير عام الشئون العلاجية ومدير عام الصيدلة، ومديري إدارات الجودة والرعاية الأساسية وإدارة المستشفيات، وناقش الاجتماعات بعض الموضوعات المتعلقة باستعدادات المحافظة لبدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، والوقوف علي آخر المستجدات بالمنشآت الصحية والقوي البشرية بالمحافظة.

كان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الصحية الأولية بمحافظة مطروح، قد تسلم أمس مهام عمله رسميًا وكيلاً لوزارة الصحة بالسويس، وذلك خلفًا للدكتور لبيب محمد كمال، عقب تكليفه من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ثم التقيا باللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وشهدت مراسم التسليم والتسلم كما هو متبع برتوكوليًا استعراض شامل لكافة الملفات الحيوية وكذلك التعارف علي فريق عمل المديرية، وقام الدكتور لبيب بتقديم المصحف الشريف للدكتور محمد يوسف متمنيًا له التوفيق بمهام عمله وكيلًا لوزارة الصحة بالسويس.

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