صور.. "خير بلدنا لينا".. خضراوات وفواكه مزرعة وادى القويح بالقصير بنصف الثمن

البحر الأحمر - عماد عرفة

خصص مجلس مدينة القصير منفذ بيع بجوار مبنى الإدارة الزراعية بالمدينة لبيع خضراوات وفواكه مزرعة القويح التابعة لجهاز الإسكان والتعمير بالبحر الأحمر، لأهالى القصير يوم الاثنين والأربعاء بنصف الثمن.

من جانبه قال اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، إن مزرعة وادى القويح الواقعة بالنطاق الجغرافى لمدينة القصير، والتى يشرف عليها جهاز الإسكان والتعمير بالبحر الأحمر تبلغ المساحة الزراعية بها 127 فدانا، وبها 3 آبار جوفية بينما المستهدف منها 1000 فدان، حيث إنها تعد ضمن المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان .

وأضاف "الشاهد"، فى تصريحات خاصة، أن المزرعة بها عدد كبير من الصوب الزراعية، حيث يتم زراعة خضراوات الخيار والطماطم والكوسة والبصل ومن الفواكه الكنتالوب، وتنفيذا لتعليمات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ببيع المحاصيل الناتجة من المزرعة لأهالى القصير، فقد تقرر بيع جميع منتجات المزرعة يومى الاثنين والأربعاء بمنفذ خاص بالقرب من الإدارة الزراعية لأهالى مدينة القصير بأقل من نصف الثمن .

وأوضح "الشاهد"، أنه يتم بيع منتجات مزرعة القويح يوم السبت بمدينة الغردقة، وجزء آخر منها بمدينة سفاجا، حيث أول إنتاج تلك المزرعة منذ أكثر من عام تم توزيعها مجانا على أهالى مدينة القصير طبقًا لخطة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعى.

وكشف "الشاهد"، أن الخضراوات والفواكه التى يتم جنيها من مزرعة القويح من خيار وطماطم وبصل وفلفل وباذنجان وكذلك كنتالوب والكوسة جميعها "أورجانك" ولا تدخل فى زراعتها أى مواد كيماوية.



من جانبه قال شاذلى مبارك، المشرف على مزرعة القويح والمفوض من جهاز التعمير والإسكان، إنه طبقا لجدول زمنى ولجنى الخضراوات يوما بعد يوم يتم بيع منتجات حصاد يوم الاثنين والأربعاء بمدينة القصير لوجود المزرعة فيها ويتم بيع حصاد يوم السبت بمدينتى الغردقة وسفاجا، وذلك بأقل من نصف الثمن.



وأضاف مشرف مزرعة القويح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم بيع طن من كل نوع خضراوات وفواكه تقريبا يومى الاثنين والأربعاء بمدينة القصير، وكذلك بسفاجا والغردقة، موضحًا أن دخل تلك الخضراوات يتم توريدها لجهاز الإسكان والتعمير بالغردقة .



وكشف "شاذلى"، أن مزرعة القويح بها 3 آبار وهناك مخطط لحفر آبار أخرى لزراعة 1000 فدان بالمنطقة، حيث إن هناك 40 عاملا من مدينة القصير يعملون داخل المزرعة ويتقاضون مرتبات شهرية، حيث إن المساحة المنزرعة 127 فدانا، موضحا أن فى حالة استكمال زراعة 1000 فدان سيتم توفير أكثر من 300 فرصة عمل .



من جانبه قال أحمد حسين من أهالى مدينة القصير، إن الكثير من أهالى المدينة ينتظرون خضراوات مزرعة وادى القويح لعدة أسباب أولا لأنها أرخص من حيث السعر، وكذلك لثقة الأهالى فيها عن الخضراوات الأخرى، مؤكدا أنه قبل وصول الخضراوات لمنفذ البيع يكون الأهالى فى انتظارها .



وأضاف "حسين" فى تصريحات خاصة له، أن هناك عددًا كبيرًا من الشباب يعمل بمزرعة القويح، حيث إن المزرعة وفرت لأهالى القصير الخضراوات بأسعار رمزية وكذلك العمل لشبابها، مطالبًا بالاستمرار فى استصلاح المنطقة المخصصة بالوادى، لزراعة 1000 فدان، وزيادة عدد الإنتاج منها وكذلك توفير العمل للراغبين العمل بالمزرعة.



خضراوات وفواكه مزرعة وادى القويح بالقصير بنصف الثمن (14)



خضراوات وفواكه مزرعة وادى القويح بالقصير بنصف الثمن (15)



خضراوات وفواكه مزرعة وادى القويح بالقصير بنصف الثمن (16)