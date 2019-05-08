صور..تسلسل العائلة المالكة وترتيب خلافة عرش بريطانيا بعد ولادة آخر العنقود

كتب محمد جمال

بعد أن وضعت ميجان ماركل مولودها الملكى الأول من الأمير هارى حفيد الملكة إليزابيث، تدور التساؤلات من جديد حول الاسم المنتظر للمولود الجديد، حيث لم يكن من المعروف جنس المولود الجديد، بعدما رفضا الأميران الإعلان عنه.

من جانبه، قال قصر بكنجهام فى بيان، إن ميجان دوقة ساسكس البريطانية وزوجة الأمير هارى، وضعت مولودا ذكرا، وقال القصر "صاحبة السمو الملكى دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلا ذكرا". وأضاف "كان دوق ساسكس حاضرا وقت الولادة".

وفى هذا الصدد ننشر تسلسل العائلة البريطانية المالكة فى الحكم على النحو التالى:

تسلسل العائلة المالكة فى بريطانيا وهذا هو الترتيب الكامل لخلافة العرش البريطانى

الملكة إليزابيث الثانية

تبلغ من العمر 93 عاما، وهى أم وجدة وجدة كبرى.

الأمير تشارلز أمير ويلز

ولد عام 1948

الابن البكر للملكة إليزابيث وهو ولى عهدها الأول.

تزوج عام 1981 بالليدى ديانا سبنسر

رزق الزوجان بولدين، وليام وهارى.

انفصل الزوجان لاحقا وتم طلاقهما فى عام 1996.

31 أغسطس 1997 قتلت الأميرة ديانا فى حادث سير فى باريس.

تزوج الأمير تشارلز كاميلا باركر بولز عام 2005.

الأمير وليام دوق كامبريدج

ولد عام 1982

كان يبلغ من العمر 15 عاما عندما قتلت والدته.

تسلسله الثانى فى تولى العرش البريطانى بعد والده

الابن البكر للأمير تشارلز والأميرة ديانا

تزوج بكيت ميدلتون فى عام 2011

رزق وليام بثلاثة أبناء وهم جورج فى 2013 وابنتهما شارلوت فى 2015 وابنهما الثانى لوى فى 2018.

تدرب الأمير وليام فى الجيش والبحرية والقوة الجوية



الأمير جورج أمير كامبريدج

جورج أمير كامبريدج

ولد فى عام 2013

ترتيبه الثالث فى تسلسل وراثة العرش بعد والده وجده الأمير تشارلز.



شارلوت أميرة كامبريدج

شارلوت أميرة كامبريدج

ولدت فى عام 2015

هى الرابعة فى تسلسل وراثة العرش.

لقبها صاحبة السمو الملكى أميرة كامبريدج شارلوت.



لوي آرثر تشارلز

لوى أمير كامبريدج

ولد فى عام 2018

ويحتل لوى المركز الخامس فى تسلسل وراثة العرش.



الأمير هارى دوق ساسيكس

الأمير هارى دوق ساسيكس

ولد فى عام 1984

يحتل هارى الترتيب السادس فى تولى العرش.

درس فى الأكاديمية العسكرية فى ساندهيرست

عيّن مستشارا للدولة وأناب عن الملكة فى عدة مناسبات

خدم كقائد طائرات مروحية فى أفغانستان.

ُسرح من الجيش فى عام 2015

يكرس الآن معظم وقته للأعمال الخيرية

تزوج هارى بالممثلة الأمريكية ميجان ماركل فى مايو 2018

رزق الزوجان بابنهما البكر فى السادس مايو الجارى.

ويحتل المولود الجديد المركز السابع فى تسلسل وراثة العرش.



الأمير أندرو دوق يورك

الأمير أندرو دوق يورك

ولد فى عام 1960

ثالث أبناء الملكة إليزابيث ودوق أدنبره

يحتل الترتيب السابع فى تولى العرش الملكى

أول مولود لملكة تتولى العرش منذ 103 سنوات

تزوج من ساره دوقة يورك

خدم دوق يورك فى البحرية الملكية لمدة 22 عاما

وشهد حرب الفوكلاند فى عام 1982 ضد الأرجنتين



الأميرة بياتريس

الأميرة بياتريس

ولدت عام 1988

تحتل الترتيب الثامن فى تولى العرش الملكى.

الابنة الكبرى للأمير أندرو وساره دوقة يورك.

لقبها الرسمى الكامل أميرة يورك بياتريس.



الأميرة يوجيني

الأميرة يوجينى

ولدت فى عام 1990.

تحتل الترتيب التاسع فى تولى العرش الملكى.

هى الابنة الصغرى للأمير أندرو وساره دوقة يورك.

لقبها الرسمى أميرة يورك يوجيني

الأمير إدوارد كونت ويسيكس



الأمير إدوارد كونت والملكة إليزابيث الثانية والدته

الأمير إدوارد كونت ويسيكس

ولد فى 1964

يحتل الترتيب العاشر فى تولى العرش الملكى.

وهو الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية.