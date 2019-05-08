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صور.. العثور على حطام الطائرة المكسيكية المفقودة ومصرع جميع ركابها

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:01 ص
صور.. العثور على حطام الطائرة المكسيكية المفقودة ومصرع جميع ركابها الطائرة المكسيكية المفقودة
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تمكنت السلطات المكسيكية من العثورعلى حطام طائرة بعد اختفائها فى طريقها من مدينة لاس فيجاس الأمريكية إلى مدينة مونتيرى بشمال المكسيك، وتمكنت السلطات من العثورعلى الصندوق الأسود للطائرة ليبدا فريق التحقيقات فى التحقيق فى الحادث.

 

وقال فيرناندو أورتا المسؤول بإدارة الطوارئ فى ولاية كواهويلا - إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوى على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية بالولاية الحدودية، مضيفًا أن المسؤولين لم يصلوا بعد لتفقد الموقع.

 

حطام ال (2)
 
 

فيما ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن جميع ركابها الـ14 لقوا حتفهم، مضيفة أن الطائرة الخاصة كانت تقل 11 راكبًا وطاقمًا من 3 أفراد.

 

وأضافت أن الطائرة الصغيرة التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية أمس الأحد بعد الساعة 05:20 مساء بالتوقيت المحلي (2220 بتوقيت جرينتش) بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة، مؤكدة أن الركاب كانوا عائدين من رحلة نهاية الأسبوع في لاس فيجاس.

 

حطام ال (3)
 

 

وكان متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية قد صرح في وقت سابق اليوم، إن طائرة في طريقها من مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك لم تصل لوجهتها وفُقدت.

 

حطام ال (1)
 
 
 
العثور على الصندوق الأسود
العثور على الصندوق الأسود

 

حطام ال (4)
 

 

حطام ال (5)
 

 

حطام ال (6)
 

 

حطام ال (7)
 

 


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الطائرة المكسيكية المفقودة

المكسيك

أخبار المكسيك

حطام

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