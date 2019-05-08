صور.. الأرض بتضحك سنابل.. شون وصوامع الأقصر تستقبل 3332 طن قمح منذ بدء الحصاد

الأقصر - أحمد مرعى

"القمح الليلة ليلة عيده" مازالت تلك الأغنية الشهيرة التى قدمها الفنان الراحل محمد عبد الوهاب فى عام 1948، هى الأغنية المميزة لموسم حصاد القمح فى مدن وقرى محافظة الأقصر بعد مرور أكثر من 70 سنة على إطلاقها، فهى السحر الخاص لكل مزارعى القمح الذين ينتظرون هذا الموسم لبدء تجهيز الأراضى والمحصول فى مارس وأبريل للحصاد ثم يستكملون التوريد للقمح فى مايو وحتى نهايته، حيث تبلغ كمية القمح المزروعة بمحافظة الأقصر هذا العام حوالى 40 ألف فدان.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار موسم حصاد القمح تم حتى يوم الإثنين 5 مايو 2019 بلغت الكمية التى تم إستلامها وتوريدها إلى بنكر إسنا وصومعة أرمنت، حوالى 3332.800 طن وجارى استقبال الكميات المزروعة من القمح خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار توريد القمح المحلى 685 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 ، و670 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 ، و655 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5، وجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن، وهى تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن، وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أن مع بدء التوريد قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشكيل لجنة القمح السنوية لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، وكلف كافة الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة، وطالب المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الاقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان، حيث تم تحديد المواقع الكبرى لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح وإتخاذ كافة الإستعدادات مع المحافظات المجاورة فى حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ على كميات الاقماح وحمياتها مع عدم الاخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل و التخزين لهم وعدم تحميلهم اى اعباء اضافية.

ويقول الحاج هاشم أبو النجع أحد مزارعى القمح بمحافظة الأقصر، أن الجميع ينتظر هذا الموسم المميز لخيراته على الجميع من بيع كميات لتوريدها للشون والصوامع والحصول على ثمنها لتوفير النفقات التى تكلفوها خلال الزراعة بالموسم باكمله، وكذلك تحقيق مكاسب مادية لتوفير أموال لأسرهم وخلافه.

ويضيف هاشم أبو النجع لـ"اليوم السابع"، أن موسم القمح مرهق للغاية حيث يحتاج الكثير من العمالة مع إرتفاع سعر اليومية للضعف ويعملون فى أوقات محددة منذ طلوع الشمس وحتى قبل الظهر وهو مكلف للغاية، وبعد إنتهاء العمل وبدء الحصاد يخرج المزارعون لتقديم المحصول للشون والصوامع وبيعها لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، كما يتم الإستفادة من التبن ببيعه لمزارع الدواجن والعجول وغيرها.

أما العميد صلاح المندوة المتحدث الرسمى لمحافظة الأقصر، أنه مع بدء التوريد للقمح تم التأكيد م على كافة الشون والصوامع بإسنا وأرمنت بضرورة إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية والنظافة العامة وتوافر وسائل الحماية المدنية، وتجهيز أرضية الشون المخصصة لتخزين القمح، بجانب نشر طفايات الحريق فى أرجاء المكان، وعمل خطة طوارئ أوحريق لضمان حماية الشونة، ومتابعة كافة الشون بصورة يومية خلال التوريد للقمح، للتأكد من إستيعاب كافة كميات القمح وعدم تكدسها من خلال توفير مساحات مناسبة، والقضاء على الآفات أوالحشرات الضارة التى قد تسبب تلف المحصول ووقف حالات خلط الاقماح، وعمليات الغش التى قد تحدث أثناء التخزين، والقضاء على الفساد بكافة أشكاله والعمل على حث المواطنين على توريد المحصول لزيادة الكميات الموردة خلال العام الحالى لتخفيض الكميات المستوردة من الخارج والإعتماد على القمح المحلي.

ويضيف العميد صلاح المندوه لـ"اليوم السابع"، أنه تمت زراعة مساحة 40441 فدان قمح على مستوى المحافظة، وتم تنفيذ أكثر من 85 حقل إسترشادى لمحصول القمح على مستوى إدارات المحافظة تابعة للحملة القومية للقمح مساحة الحقل الواحد 1 فدان، وتتحمل الدولة تكاليف الحقل الاسترشادى بالكامل من تقاوى وسماد كيماوى وخدمة، مؤكداً أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 31.100 ألف طن، وهى تشمل سعة بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن، موضحاً أن المديرية تقوم من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بتوفير السماد الكيماوى للمزارعين، وتقوم الادارة العامة للارشاد الزراعى من خلال إتحاد المجالس الزراعية بتوفير التقاوى المنتقاة للمحاصيل الشتوية والصيفية، وتوفير المبيدات الكيماوية وخاصة مبيدات الحشائش فى محصولى القصب والقمح، وتوفير المخصبات الزراعية.



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (1)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (2)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (3)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (4)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (6)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (7)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (8)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (9)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (10)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (11)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (12)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (13)



ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظة الأقصر (14)