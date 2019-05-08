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الأربعاء، 08 مايو 2019 02:29 ص
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صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة قمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة
الغربية – مصطفى عادل
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تحولت شوارع منطقة الرجبي التابعة لحى أول المحلة بمحافظة الغربية، إلى مقالب للقمامة وملأت القمامة الشوارع، مما ترتب عليه انتشار الحيوانات الضالة والحشرات دون تدخل من مسئولى الحى.

ورصد" اليوم السابع" تراكم أكوام القمامة على جانبي الطريق بداية من موقف طلعت حرب وحتى مجمع محاكم المحلة، ولجأ الأهالى إلى إلقاء القمامة فى حرم الطريق، الأمر الذى نتج عنه انبعاث روائح كريهة من القمامة، وانتشار الحيوانات الضالة، وانتشار الناموس والذباب.

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بالتدخل لشن حملات نظافة مستمرة بالمنطقة لرفع تراكمات القمامة أولا بأول.

القمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة (1)
 

القمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة (2)
 

القمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة (3)
 

القمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة (4)
 

القمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة (5)
 

القمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة (6)
 

القمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة (7)
 

القمامة تحاصر منطقة الرجبى بالمحلة (8)
 

 


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