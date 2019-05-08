صحة الوادى الجديد: فحص وعلاج 18277 مواطن ضمن أعمال 31 قافلة طبية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، اليوم الأربعاء، عن نجاح المديرية فى فحص وعلاج وصرف الدواء بالمجان لـ18277 مواطنًا فى مراكز المحافظة الخمسة، من خلال تنظيم 31 قافلة طبية تابعة للمديرية، من خلال أطباء قطاع الصحة بالمحافظة خلال الفترة من يناير وحتي إبريل 2019.

وقالت مشرف، أن المديرية نظمت 31 قافلة على مدار الأشهر الأربعة الماضية، بواقع 9 قوافل طبية فى شهر يناير، 6 قوافل فى فبراير الماضى، و 8 فى شهر مارس، و 8 فى شهر أبريل المنقضى، إضافة إلى استقبال مستشفى الخارجة العام لقافلة طبية خارجية من جمعية مصطفى محمود الخيرية، فى الفترة من 4-6 إبريل 2019، ونجحت فى الكشف وعلاج 2062 مواطنًا، وإجراء تحاليل طبية وفحوصات ورسم قلب لـ661 آخرين.

وأضافت مشرف، أن المديرية تسعى للوصول بالخدمة الطبية لجميع ربوع المحافظة خاصة المناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، من خلال تنظيم قوافل داخلية، يتولى تنفيذها أطباء مخلصين وشرفاء من المديرية تؤمن برسالة الطب السامية، وضرورة تقديم الخدمة الصحية لأهالينا فى المناطق البعيدة.