صحة البحر الأحمر: الكشف عن 120 أجنبى فى حملة فيروس سي لغير المصريين

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وازاة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن حملة فيرس سي للكشف عن الأجانب السائحين فى البحر الأحمر، انطلقت فعليا يوم الأربعاء الماضى .

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن بدأ الحملة تجريبيا بداية إبريل الماضي حيث تم أجراء الكشف الطبى على عدد من الأجانب والمقيمين فى البحر الأحمر بواقع 120 أجنبى منذ أن انطلقت الحملة تحريبيا بداية إبريل الماضى، والمقرر أن تستمر حتى بداية سبتمبر .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الأجانب الذين الذى تم فحصهم من المقيمين بمدينة الغردقة من جنسيات روسية وأكرانية وسودانية وسورية.