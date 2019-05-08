س و ج .. كل ما تريد معرفته عن المنظمة الدولية للفرانكفونية وعلاقتها بمصر

كتب أحمد جمعة

يلتقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع لويز موشيكيوابو السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية تاريخ المنظمة الدولية للفرانكفونية وأبرز الأنشطة التى تقوم بها المنظمة وتاريخ تأسيسها:

ما هى المنظمة الدولية للفرانكفونية ؟

هى منظمة ظهرت للدول التى تتحدث باللغة الفرنسية سواء كانت لغة رسمية أو كانت تتعامل بها فقط. متى تم تأسيس المنظمة ؟تأسست المنظمة عام 1970 والتى يقع مقرها الرئيسى فى فرنسا لتتفق الدول التابعة للمنظمة بالاحتفال بيوم تأسيسها وهو 20 مارس من العام نفسه.

كم عدد الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية للفرانكفونية ؟

تتألف المنظمة من 80 بلدا منها 57 دولة عضوية و23 دولة برتبة مراقب.

ما هى النشاطات التى تقوم بها الفرانكفونية ؟

أسست هذه المنظمة لتمارس بعض الأعمال الهادفة لبقاء ما يسمى بالدول الفرانكفونية ومن تلك الأعمال والنشاطات الترويج للغة الفرنسية ومحاولة نشرها لتصل جميع البلدان. المشاركة فى جميع المؤتمرات والنشاطات الدولية المختلفة. العمل على تشجيع المراة وتفعيل دورها وضمها للحياة السياسية والعملية.

فما هى أبرز المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية الفرانكفونية ؟

هنالك الكثير من المؤسسات التى تتبع للمنظمة وتقوم بعمليات الإدارة وهى: القمة الفرنكفونية وتضم رؤساء الدول، المؤتمر الوزاري للفرنكفونية ويضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، والمجلس الدائم للفرنكفونية وهى مجلس إدارة الوكالة، الأمانة العامة، مكاتب الوكالة الفرنكفونية، المراسلون.

ما هى علاقة مصر بالمنظمة الدولية الفرانكفونية ؟

انضمت مصر لعضوية المنظمة الدولية للفرانكفونية عام 1970 في ضوء قناعتها بأهمية قيم التنوع الثقافي والحضاري ودعم السلام والتنمية والتقارب بين الشعوب التي تدعو إليها المنظمة. وتعد مصر أحد أهم الأعضاء المؤثرين في المنظمة، إذ تم انتخاب د. بطرس بطرس غالي كأول سكرتير عام لها فور استحداث هذا المنصب عام 1997، كما تستضيف مصر أحد أهم هيئات المنظمة التعليمية والثقافية وهي "الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية المعروفة باسم "جامعة سنجور" والتى تأسست عام 1989 فى الإسكندرية. وتداوم مصر على المشاركة فى القمم الفرانكفونية والمؤتمرات الوزارية المتتابعة للمنظمة، وتنظم احتفالات سنوية فى اليوم العالمى للفرانكفونية فى العشرين من مارس من كل عام

ما هى أبرز مجالات التعاون بين مصر والمنظمة الدولية للفرانكفونية فى مجال اللغة الفرنسية ؟

وقّعت مصر ومنظمة الفرانكفونية فى أكتوبر 2015 مذكرة تفاهم فى إطار برنامج "اللغة الفرنسية في العلاقات الدولية " للفترة 2015-2018.

تم اختيار مصر ضمن 16 دولة أخرى عضو بالمنظمة للاستفادة من برنامج التعاون المشار إليه، أخذا في الاعتبار أن مصر تصدرت الدول الأكثر نجاحا فى الاستفادة من هذا البرنامج خلال السنوات 2011-2014.​يهدف برنامج التعاون إلى تدريب الدبلوماسيين والكوادر الحكومية فى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية العاملة فى مجال التعاون الدولى على إتقان اللغة الفرنسية وحصول المتدربين المتميزين على شهادات فى اللغة الفرنسية معترف بها دوليا، ومن المقرر أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج التعاون للأعوام 2015-2018 حوالى 2000 كادر حكومى من العاملين فى مجال العلاقات الدولية.

قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى يوليو 2016 بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع جامعة سنجور، تقدم بموجبها عددا من المنح الدراسية ليستفيد منها الطلبة الأفارقة لنيل درجة الماجستير، وذلك إيمانا من الجانب المصرى بأهمية التعليم كأحد أسس تحقيق التنمية والتأثير الحضاري والمجتمعي ومد أواصر العلاقات بين الدول.​