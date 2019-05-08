سلاح الجو الليبى يدمر آليات للمليشيات المسلحة فى ضواحى طرابلس

استهدف سلاح الجو الليبى عدة سيارات مسلحة ودبابة للمليشيات بمحاور القتال فى العاصمة طرابلس.

وقال المركز الاعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى، إن الإصابات كانت مباشرة وغاية فى الدقة لآليات المليشيات المسلحة.

وأشار الجيش الليبى إلى أن سلاح الجو استهدف ودمر عربة بي أم بي، آلية مسلحة للمليشيات ذات مدفع مضاد للطائرات عيار 123، بالمنطقة الغربية من النادى الدبلوماسى قرب عين زارة جنوب شرقى طرابلس، وآلية أخرى قرب مفترق مفترق الطيوشة، باتجاه مطار طرابلس الدولى.

وأكد بيان الجيش الليبى استهداف 9 آليات ودبابة واحدة، بمنطقة وادى الربيع، لافتًا إلى أن كل الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة.