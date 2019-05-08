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سقوط أمين عهدة بحوزته 1680 عبوة مشروبات منتهية الصلاحية بمدينة نصر

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:46 م
سقوط أمين عهدة بحوزته 1680 عبوة مشروبات منتهية الصلاحية بمدينة نصر مشروبات- أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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نجحت مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط أمين عهدة بحوزته 1680عبوة مشروبات سريعة التحضير غير صالحة للاستخدام الآدمى بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتمكنت مباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط "أمين عهدة" بأحد المجمعات الاستهلاكية- بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 1680 عبوة "مشروبات سريعة التحضير") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

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