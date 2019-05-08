سفير الهند بالقاهرة يزور محطات مسار رحلة العائلة المقدسة فى أسيوط

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط؛ قد أكد على أهمية الترويج السياحي وتعريف الوافدين بتاريخ وحضارة مصر وما تزخر به محافظة أسيوط من آثار تشهد عن عظمة المصريين مشيراً إلي ضرورة تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأجنبية بما يعود بالنفع العام نتيجة لتبادل الثقافات والحضارات بين البلدان المختلفة معلناً دعمه الكامل لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة وتقديم كافة أوجه المساعدة فى الترويج السياحى لها داخل مصر وخارجها.

وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط أن الجولة بدأت بزيارة دير السيدة العذراء بدرنكه والذي يعتبر آخر نقطة في مسار رحلة العائلة المقدسة تلاها زيارة إلي دير الأقباط الكاثوليك بدرنكة والذي قام بعرض بانوراما لمسار رحلة العائلة المقدسة منذ دخولها مصر وحتي مغادرتها وعودتها إلي فلسطين كما تضمنت أيضاً زيارة إلي دير المحرق بالقوصية؛ هذا الدير الذي مكثت به العائلة المقدسة أطول فترة ممكنة بلغت حوالي ستة أشهر وعشرة أيام وقام مسئولي الدير بتقديم شرح تفصيلي عن تاريخ الدير والكنيسة الأثرية الموجودة به، وفى نهاية الجولة تم توزيع شنط سياحية تحوي أسطوانات مدمجة وكتيبات عن تاريخ محافظة أسيوط ومعالم الجذب السياحي بها.

وأعرب السفير عن سعادته البالغة بتلك الزيارة والأمن والأمان الذى تنعم به المحافظة وحسن الاستقبال الذى لاقاه من الجميع بمحافظة أسيوط.

وفي سياق آخر، ترأس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ؛ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على عدد من شوارع وميادين حي شرق وحي غرب وذلك بمشاركة مسئولي الإشغالات بالاحياء وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية لمنع الاختناقات والتكدس المرورى بالميادين فضلا عن نقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم بحى شرق وغرب "السوق المركزى بالحمراء" وذلك مراعاة للبعد الانساني والاجتماعي لهم مؤكداً على استمرار تلك الحملات خلال شهر رمضان الكريم وشنها بصفة دورية على شوارع وميادين المحافظة عامة وشارعي بورسعيد ورياض خاصة وذلك لرفع وإزالة أي إشغالات قد تعود إليه مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي لكافة أشكال التعدي على حرم الطريق والقضاء على انتشار الباعة الجائلين والتي تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين.

ووجه المحافظ ؛ رؤساء الاحياء والمراكز بتكثيف الحملات وإزالة كافة التعديات والاشغالات لحل مشكلة الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم بالمراكز مشيرًا إلى إنه تم التشديد على رؤساء أحياء شرق وغرب ومسئولي الاشغالات بإزالة كافة التعديات على حرم الطريق بطول شارع بورسعيد بداية من ميدان المجذوب وحتى ميدان المجاهدين بحي غرب أسيوط وشارع رياض بحي شرق حيث تم إزالة ورفع البروزات أمام المحلات وفرش الخضار وتند خشبية وقماش وشويات المأكولات وحواجز حديدية وعربات كارو وصاج وترابيزات مشيراً إلى العمل على تيسير الحركة المرورية ومنع الاختناقات التي يسببها اشغالات الباعة الجائلين لافتاً إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الخدمات بمراكز وقرى المحافظة.