video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار يواصل التراجع فى السوق اليوم الأربعاء

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:37 ص
سعر الدولار يواصل التراجع فى السوق اليوم الأربعاء الدولار _ أرشيفية
كتب أمنية جلال
إضافة تعليق

وصل الدولار التراجع، اليوم الأربعاء الموافق 8-5-2019، على مستوى كافة البنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى بنك القاهرة 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار17.09 جنيه للشراء و 17.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه، فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليأتى فى عدد من البنوك، وفقا لآخر تحديثاتها الآن، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.09 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.1  جنيه للشراء

17.2  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.1  جنيه للشراء

17.2  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك البركة

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع


إضافة تعليق

اسعار الدولار

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد

اسعارج الدولار اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة