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زراعة الوادى الجديد تطرح شتلات فاكهة محسنة وراثيا للمزارعين

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:05 م
زراعة الوادى الجديد تطرح شتلات فاكهة محسنة وراثيا للمزارعين شتلات - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، طرح شتلات فاكهة محسنة وراثيا أمام المزارعين بهدف تنمية الثروة الزراعية، ودعم مشروعات الاستصلاح والإنتاج الزراعي.

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تم توفير أصناف عالية الجودة من شتلات الفاكهة، وذلك بمقر إدارة البساتين بمديرية الزراعة، لافتا إلى أن هذه الشتلات محسنة وراثيا، وخالية من الأمراض، وذات إنتاجية عالية.
 
وأضاف وكيل الوزارة، أن الأصناف التي تم توفيرها تشمل زيتون 15 جنيه ،وجوافة 15 جنيه ، وليمون كبير 20جنيه، وليمون صغير 10جنيه، ومانجو زبدية 35جنيه، ومانجو عويسي 35 جنيه، ومانجو نعومي 35جنيه، وبرتقال 20جنيه، ويوسفي 20جنيه عنب صفائح كبير، 100جنيه، وأكينو كاربس 25جنيه.
 
كما أشار إلى أن المديرية قامت على مدار العامين الماضيين بتوفير كافة أنواع شتلات الخضر والفاكهة وطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلها في السوق، كما وفرت أيضا شتلات أشجار الزينة، بالإضافة إلى سلالات محسنة من الأرانب، والدواجن بهدف تنمية الثروة الإنتاجية، والداجنة بهدف توفير فرص عمل للشباب، وفتح أسواق جديدة، ومشروعات متنوعة.
 
 

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