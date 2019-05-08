وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن المحادثات تطرقت إلى الأحداث الأخيرة حول شبه الجزيرة الكورية، وآفاق تسوية المشاكل الموجودة في المنطقة.

وأوضحت الخارجية أنه تم التأكيد على أهمية ربط جهود جميع الدول المعنية، من أجل الحفاظ على عملية سياسية ودبلوماسية مشتركة.