بحث سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أوليج بورميستروف مع مدير قسم تخطيط السياسات لحل المشكلة النووية الكورية الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشونج يونج دو، الوضع حول شبه الجزيرة الكورية.
وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن المحادثات تطرقت إلى الأحداث الأخيرة حول شبه الجزيرة الكورية، وآفاق تسوية المشاكل الموجودة في المنطقة.
وأوضحت الخارجية أنه تم التأكيد على أهمية ربط جهود جميع الدول المعنية، من أجل الحفاظ على عملية سياسية ودبلوماسية مشتركة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة