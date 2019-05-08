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رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى: بلدنا تواجه تحديات ومخاطر جسيمة

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:52 م
رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى: بلدنا تواجه تحديات ومخاطر جسيمة الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
الجزائر (أ ش أ)
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قال معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة الثانية فى البرلمان) إن الجزائر تواجه تحديات ومخاطر جسيمة تحيط بها.

وأضاف بوشارب، اليوم الأربعاء، خلال اليوم البرلمانى بمناسبة الذكرى الـ 74 لمجازر 8 مايو 1945، أن "الجيش الوطنى الشعبى يقوم بتضحيات جسام لحماية الوطن والقيام بدوره الدستورى فى حماية وحدة الشعب والحفاظ على أمن وسلامة المواطن وجميع أجهزة الأمن الأخرى".

وأشار إلى أن هناك عدة تحديات تواجه البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى جسامة المخاطر المحيطة بها وتعدد الأطماع المحيطة بها، مشيدًا بدرجة وعى الشعب ومدى تجنبه إلى جانب الجيش الباسل وقيادته الحكيمة المتبصرة للذود عن مصلحة الوطن التى لا تعلو عليها أى مصلحة.

وقال إن: "الأزمات التى تجاوزتها البلاد تبعث فينا الاطمئنان على مستقبل البلاد وتضافر الجهود"، مشيرًا فى ذات السياق إلى ضرورة استحضار التضحيات الجسام للشعب الجزائرى فى تحرير الجزائر، والوقوف أمام وحشية المستعمر.

 


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