دونالد ترامب ينتقد تقريرا عن خسائر شركاته

واشنطن – رويترز

دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم، الأربعاء، عن نفسه عقب تقرير إعلامى قال إن شركاته خسرت أكثر من مليار دولار إجمالا فى الفترة بين عام 1985 و1994، مؤكدا أنه كان يمتلك فرصة للمناورة كمطور عقارى.

ويُفصل التقرير الذى نشرته صحيفة نيويورك تايمز أمس، الثلاثاء، الكيفية التى خسرت بها أنشطة ترامب الأساسية، التى تضم نوادى قمار وفنادق ومبانى سكنية خلال عشر سنوات 1.17 مليار دولار، مما أتاح له تفادى دفع ضريبة دخل لمدة ثمانى سنوات من بين العشرة أعوام.

وقال ترامب إنه أُتيحت له اعفاءات ضريبية ضخمة خلال الفترة المذكورة بسبب خفض القيمة والعديد من الخسائر "غير النقدية"، مضيفا أن التقرير يحوى "معلومات قديمة جدا".

وكتب ترامب على تويتر "ترغب دائما فى إظهار خسائر لأغراض ضريبية.. جميع الشركات العقارية تقريبا تفعل ذلك.. وغالبا ما تعيد التفاوض مع البنوك".

وعلى الرغم من أنه فى العادة ينشر مرشحو الرئاسة فى الولايات المتحدة إقراراتهم الضريبية إلا أن ترامب رفض ذلك، كما أنه لا يزال المالك لشركاته.

وأكد ترامب فى أكثر من مناسبة، أنه لا يستطيع الكشف عن وثائقه الضريبية لأنها ما زالت تخضع للتدقيق من قبل هيئة الإيرادات الداخلية.