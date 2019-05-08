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الأربعاء، 08 مايو 2019 12:57 ص
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حصاد المحافظات.. مواطن يقتل زوجته وشقيقه.. وربة منزل تستعين بشخصين لقتل سائق

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:53 ص
حصاد المحافظات.. مواطن يقتل زوجته وشقيقه.. وربة منزل تستعين بشخصين لقتل سائق جثة - أرشيفية
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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

 

لمطالبته بتوفير نفقات شهر رمضان.. مواطن يقتل زوجته وشقيقه بالقليوبية

http://www.youm7.com/4234031

 

بسبب شهامته.. مصرع عامل وإصابة آخر لدفاعهم عن طفل بمشاجرة فى الخانكة

http://www.youm7.com/4233345

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

 

بسبب الثأر.. ربة منزل تقتل سائق بمعاونة شخصين وتلقى بجثته برشاح طوخ

http://www.youm7.com/4233326

اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية

 

مصرع طفل سقط من الطابق السادس بالإسكندرية

http://www.youm7.com/4233674

 

إصابة موظفين فى سقوط أرضية حجرة مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية

http://www.youm7.com/4233382

سقوط الأرضية
سقوط أرضية

 

السجن المشدد 3 سنوات لـ6 موظفين بسوهاج لاتهامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم

http://www.youm7.com/4233631

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

 

حبس موظف بشركة مياه الشرب بسوهاج 15 يوما بعد بيعه 3000 عداد مياه لصالحه

http://www.youm7.com/4233346

حبس - ارشيفية
حبس - أرشيفية

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