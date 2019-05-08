حصاد المحافظات.. مواطن يقتل زوجته وشقيقه.. وربة منزل تستعين بشخصين لقتل سائق

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
لمطالبته بتوفير نفقات شهر رمضان.. مواطن يقتل زوجته وشقيقه بالقليوبية
بسبب شهامته.. مصرع عامل وإصابة آخر لدفاعهم عن طفل بمشاجرة فى الخانكة
جثة - صورة أرشيفية
بسبب الثأر.. ربة منزل تقتل سائق بمعاونة شخصين وتلقى بجثته برشاح طوخ
اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
مصرع طفل سقط من الطابق السادس بالإسكندرية
إصابة موظفين فى سقوط أرضية حجرة مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية
سقوط أرضية
السجن المشدد 3 سنوات لـ6 موظفين بسوهاج لاتهامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم
هيئة المحكمة
حبس موظف بشركة مياه الشرب بسوهاج 15 يوما بعد بيعه 3000 عداد مياه لصالحه
حبس - أرشيفية
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