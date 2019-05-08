حصاد المحافظات.. مواطن يقتل زوجته وشقيقه.. وربة منزل تستعين بشخصين لقتل سائق

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

لمطالبته بتوفير نفقات شهر رمضان.. مواطن يقتل زوجته وشقيقه بالقليوبية

http://www.youm7.com/4234031

بسبب شهامته.. مصرع عامل وإصابة آخر لدفاعهم عن طفل بمشاجرة فى الخانكة

http://www.youm7.com/4233345



جثة - صورة أرشيفية

بسبب الثأر.. ربة منزل تقتل سائق بمعاونة شخصين وتلقى بجثته برشاح طوخ

http://www.youm7.com/4233326



اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية

مصرع طفل سقط من الطابق السادس بالإسكندرية

http://www.youm7.com/4233674

إصابة موظفين فى سقوط أرضية حجرة مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية

http://www.youm7.com/4233382



سقوط أرضية

السجن المشدد 3 سنوات لـ6 موظفين بسوهاج لاتهامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم

http://www.youm7.com/4233631



هيئة المحكمة

حبس موظف بشركة مياه الشرب بسوهاج 15 يوما بعد بيعه 3000 عداد مياه لصالحه

http://www.youm7.com/4233346