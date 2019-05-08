حزب بريكست يجتذب 85 ألف عضو ليمثل ثُلثى حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا

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اجتذب حزب "بريكست" بزعامة نايجل فراج 85 ألف عضو، ليصبح حجمه بذلك نحو ثُلثى حجم حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ذلك يأتى بينما يتأهب "بريكست" لخوض الانتخابات الأوروبية المزمعة فى 23 من الشهر الجاري، ما لم يمرر مجلس العموم اتفاقا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل ذلك الموعد.



وكان أعضاء فى حكومة تيريزا ماي، أكدوا فى وقت سابق تعذُّر إبرام اتفاق قبل موعد الانتخابات الأوروبية نظرًا لضيق الوقت، آملين أن يتم التوصل لاتفاق حول الخروج من الاتحاد الأوروبى فى وقت لاحق للانتخابات الأوروبية.



وواجه نايجل فراج انتقادات لعدم الكشف عن شخصية أحد المانحين لحزبه الناشئ، والذى منح الحزب مبلغ 100 ألف جنيه استرليني.



ودافع فراج قائلا إن وسائل الإعلام كانت ستلاحق هذا المانح لو أنه كشف عن شخصيته، لكنه استدرك قائلا إن كافة التبرعات التى حصل عليها الحزب سيُكشَف عنها فى نهاية يوليو المقبل.