حبس شخصين متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالإسكندرية

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة أكثر من 2 مليون جنيه و24 ألف دولار بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 24,000 دولار أمريكى، و2,768,795 جنيه مصرى، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
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