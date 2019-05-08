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الأربعاء، 08 مايو 2019 02:52 م
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حبس سائق السيارة النقل فى حادث مصرع وإصابة 24 عامل بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:29 م
حبس سائق السيارة النقل فى حادث مصرع وإصابة 24 عامل بالعاشر من رمضان حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس "سعد ح ع" 57 سنة من مدينة أبوحماد، سائق السيارة النقل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة حادث مصرع 4 وإصابة 20 فى حادث بمدخل مدينة العاشر من رمضان أول أيام شهر رمضان.
 
 
تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، انتقل اللواء إيهاب لمعى، حكمدار الجنوب، والعقيد محمود مرسي، مأمور قسم ثاني العاشر من رمضان، والرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، وقوة من القسم إلى موقع الحادث، ودفع مرفق الإسعاف بأكثر من 10 سيارات، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكب من عمال احدى شركات تصنيع الكرتون بمدخل مدينة العاشر من رمضان.
 
 
وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 اخرين من بينهم سائق أتوبيس الشركة، وتم نقلهم إلى مستشفي بلبيس العام، وقامت إدارة مستشفي بلبيس، برئاسة الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير عام المستشفي، بتحويل 5 من مصابي حادث العاشر من رمضان، إلى مستشفي الأحرار، وتم دخول 2 من المصابين للعمليات بقسم العظام، وتم خروج 13 مصاب بعد تحسن حالتهم.
 
 

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