جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية المستلزمات الطبية والولاعات

و أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى على العبارة القاهرة بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبو دوح الجلالى وإدارة الحركة برئاسة حمدي صابر مدير المجمع اشتبهوا فى الراكب المصرى م .ا . ا القادم من السعودية وبتفتيش أمتعته تبين وجود 7 أجهزة طبية متنوعة و 50 قطعة مستلزمات طبية مخبأة داخل تليفزيونات قديمة.

كما تم الإشتباه فى الراكب ا . م مصرى الجنسية بتشكيل لجنة وبتفتيشه تبين وجود 5750 ولاعة ماركة دي جيب وعدد 1600ولاعة أشعال ذاتى بالشاحن وعدد 275 سماعة بلوتوث مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته السخصية.

وفى المحاولتين الثالثة والرابعة تم ضبط مسدس طلقات خرسانة و 2630 طلقة و20 جركن عسل نحل مخبأة بأمتعة راكبين مصريين قادمين من السعودية.

وتم الضبط بمعرفة أحمد شاكر وناصر فارس وسيد عز ومحمد فوزي وخالد عصمت مامورى الحركة تحت اشراف محمد عبد المنعم وعلاء الشمندي وعطية عبد المجيد وهشام عوض ومختار كامل مشرفى الحركة ومحمد صابر مأمور التعريفة ومصطفي هاشم مدير تعريفة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 503 ألف 280 جنيه.

قرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 4 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات .