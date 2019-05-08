جامعة الوادى الجديد تنفى واقعة حرمان الطلاب من وجبات الإفطار

أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عدم صحة ما تردد عن حرمان الطلاب من وجبات الإفطار، بسبب عدم توافر الوجبات لبعض طلاب المدن الجامعية.

وأكدت الجامعة ، أنه لا صحة لما أثير بشأن عدم توافر وجبات الإفطار لبعض طلاب المدن الجامعية الذين لم يسددوا المصروفات، موضحة عدم صحة تلك الادعاءات والشائعات التي سعى البعض لترويجها.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن تلك الواقعة لتأخر قيام بعض الطلاب بتسجيل بيانات التغذية عبر موقع زهراء المدينة وهو نظام خاص بالمدن الجامعية على مستوى الجامعات المصرية متبع ومعروف منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث كان مقرر أن يتم التسجيل يوم 25 أبريل وقد تم مد فترة التسجيل ليوم 5 مايو نظرا لفترة الإجازات، وبالتالي فإن "4 طلاب فقط" في المدينة الجامعية لم يكن لديهم بون تغذية نظرا لتأخرهم في تسجيل البيانات، وعلى الرغم من ذلك فقد حرصت إدارة الجامعة على توفير وجبات غذائية لهؤلاء الطلاب على الفور، كما تؤكد إدارة الجامعة توفر مبردات مياه في كل دور بالمدن الجامعية للطلاب وكذلك وصلة كهربائية بكل غرفة لتأمين احتياجات الطلاب المعيشية.

وأكدت حرصها على راحة وأمن أبنائها الطلاب وأنها أجرت العديد من التجديدات والإصلاحات لضمان إقامة مناسبة للطلاب وان ما يتم تحصيل من رسوم إقامة في المدن الجامعية لا يتجاوز 15 إلى 20 % من التكلفة الفعلية للإقامة.

وتهيب إدارة الجامعة بأبنائها الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يسعى البعض لترويجها مستغلا مواقع التواصل الاجتماعي كما تؤكد تمسكها بكافة حقوقها القانونية تجاه من يسعى لترويج تلك الشائعات.