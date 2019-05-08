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الأربعاء، 08 مايو 2019 04:23 م
خالد صلاح
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ووحدة لـ"رصد المشكلات المجتمعية" بالجامعة..

تعيين "الريحانى" عميدًا لكلية دار علوم بجامعة المنيا

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:23 م
تعيين "الريحانى" عميدًا لكلية دار علوم بجامعة المنيا رئيس جامعة المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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صرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 205 لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد مهني الريحانى، عميداً لكلية دار العلوم، وذلك حتي بلوغه السن القانونية.

 

كما أصدر رئيس جامعة المنيا قراراً بإنشاء وحدة خاصة تابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، تحت مسمى "وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية"، تكون مهمتها الأساسية جمع المشكلات التي تعاني منها المحافظة المتواجدة بنطاق الجامعة، إدراكًا لأهمية الدراسات والبحوث التى تقوم بها المراكز التابعة للجامعة لتكون مقياسًا لسرعة استجابة الدولة في حل المشكلات وكيفية معالجتها.

 

وأكد الدكتور"عبد النبي" أن المركز يهدف إلى رصد المشكلات التي تواجه المحافظة ودراستها وتحليلها، بهدف تقديم حلول لمواجهتها وعدم تفاقمها، وعرض هذه المشكلات على مجلس الجامعة تمهيدًا لإدراجها بالخطة البحثية للكليات، ليتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك تفعيل دور المركز في خدمة القضايا الاجتماعية والمجتمعية التى تخص المرأة وكبار السن، وذوي الأحتياجات الخاصة والأطفال والشباب من خلال مشاركتهم على الصعيدين العلمي والعملي.

 

وأشار الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الوحدة هي مرصد للمشكلات المجتمعية بمحافظة المنيا، ومصدر من مصادر المعلومات التى يمكن توفيرها لمتخذي القرار، من حيث توفير المعايير الأساسية لجودة المعلومات، والمنهج العلمي في جمعها وتحليلها، لتحقيق التميز والتنمية المستدامة بالمحافظة بما يُسهم في تدعيم فرص مكافحة الفساد وتحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز ثقة المواطنين تجاه الدولة المصرية، وتمكين الإدارة المحلية من تقديم خدمات مبتكرة تلبي رغبات المواطنين متلقي الخدمة.


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