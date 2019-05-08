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تعرف على نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة × 11 معلومة

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:31 م
تعرف على نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة × 11 معلومة مبادرة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام
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لاقت مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير السارية نجاحا مبهرا بين المصريين فى جميع المحافظات، مما كان له أثر كبير فى توفير الكشف والعلاج لملايين المصريين بالمجان.

 

"اليوم السابع" يستعرض أهم نتائج  مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير السارية.

1-   شملت مبادرة 100 مليون صحة 27 محافظة بالجمهورية .

2-   فحصت 50 مليون مواطن أعمارهم أكبر من 18 سنة بمختلف المحافظات.

3-  الكشف عن فيرس سى بين 3.2 مليون طالب بالمرحلة الثانوية بالجمهورية .

4- فحص 10.7 مليون طالب للكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم والسمنة.

5- 24 ألف شخص أجنبى ترددوا على المبادرة  وحصلوا على جميع الخدمات الصحية.

6- تخصيص 309 نقاط مسح موزعة جغرافيا على جميع أنحاء الجمهورية للاستمرار فى استقبال المواطنين.

7-   تقديم خدمات الحملة لغير المصريين يستمر حتى 31 أغسطس 2019.

8-   يستمر تقديم الخدمات للمصريين حتى 31 ديسمبر 2019.

9-   توفير 41 نقطة مسح بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج.

10-  اكتشاف 2.2 مليون مواطن مصاب بالأجسام المضادة لفيروس سى.

11- تم صرف علاج فيرس سى لــ 900 ألف مواطن مصرى حتى الآن 

 


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الصحة

100 مليون صحة

المحافظات

فيرس سى

الامراض غير المعدية

اخبار مصر

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