تعرف على مميزات القطارات الإسبانية بعد تعاقد السكة الحديد × 9 معلومات

وقعت هيئة السكة الحديد عقدًا لتصنيع وتوريد إليها 6 قطارات إسبانية ستعمل عبر السكك الحديدية المصرية لأول مرة.

ويقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه القطارات:

1ـ تصنعها وتوردها شركة تالجو الإسبانية.

2ـ كل قطار منها عبارة عن وحدة واحدة وليس عربات منفصلة.

3ـ كل قطار يتكون من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.

4ـ قيمتها 127 مليون يورو.

5ـ تمويل تكلفتها بالكامل عبر قرض ميسر مقدم من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية.

5ـ توريد أول قطار منها سيكون بعد 21 شهرًا.

6ـ سيخضع أول قطار لفترة تجريب على سكك حديد مصر تبلغ 6 شهور.

7ـ بعد اعتماد أول قطار سيتوالى وصول باقى القطارات بمعدل قطار كل شهر.

8ـ سرعة القطارات الإسبانية ستصل إلى 160 كم/ س.

9ـ جرىتوقيع عقد ملحق صيانة للقطارات الإسبانية لمدة 8 سنوات.