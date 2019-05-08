video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 05:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مميزات القطارات الإسبانية بعد تعاقد السكة الحديد × 9 معلومات

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:30 ص
تعرف على مميزات القطارات الإسبانية بعد تعاقد السكة الحديد × 9 معلومات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

وقعت هيئة السكة الحديد عقدًا لتصنيع وتوريد إليها 6 قطارات إسبانية ستعمل عبر السكك الحديدية المصرية لأول مرة.

ويقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه القطارات:

1ـ تصنعها وتوردها شركة تالجو الإسبانية.

2ـ كل قطار منها عبارة عن وحدة واحدة وليس عربات منفصلة.

3ـ كل قطار يتكون من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.

4ـ قيمتها 127 مليون يورو.

5ـ تمويل تكلفتها بالكامل عبر قرض ميسر مقدم من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية.

5ـ توريد أول قطار منها سيكون بعد 21 شهرًا.

6ـ سيخضع أول قطار لفترة تجريب على سكك حديد مصر تبلغ 6 شهور.

7ـ بعد اعتماد أول قطار سيتوالى وصول باقى القطارات بمعدل قطار كل شهر.

8ـ سرعة القطارات الإسبانية ستصل إلى 160 كم/ س.

9ـ جرىتوقيع عقد ملحق صيانة للقطارات الإسبانية لمدة 8 سنوات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السكة الحديد: 4 % رسوم إدارية تضاف لقيمة التذكرة خلال حجزها عبر الموبايل

السكة الحديد تبدأ اليوم تعديل مواعيد 15 قطارا بخطوط بحرى بمناسبة شهر رمضان

تعرف على موعد افتتاح محطة السكة الحديد بالإسكندرية بعد تطويرها

السكة الحديد

حركة القطارات

القطارات الاسبانية

شراء قطارات جديدة

قطارات جديدة للسكة الحديد

اسبانية

وزارة النقل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة