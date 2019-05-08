ترامب يطلب مقابلة قادة إيرانيين لبحث اتفاق نووى بديل

يأتي تصريح ترامب بعد إصداره مرسومًا تنفيذيا يفرض بموجبه عقوبات جديدة على إيران.

وتهدف العقوبات الأمريكية الجديدة إلى حرمان إيران من إيراداتها من صادرات المعادن.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن ترامب توعده إيران بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

وقال ترامب إن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.

وكان المبعوث الأمريكي لإيران برايان هوك قد أعلن أن بلاده تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، وذلك عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإتفاق النووي السابق.

وأضاف هوك أن الاتفاق مع إيران إن تم سيعرض على الكونجرس للمصادقة عليه كمعاهدة.