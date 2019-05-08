وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض "سنحاسب أي طرف يخرق العقوبات الأمريكية على إيران".

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم أن دور إيران في سوريا واليمن وكذلك برنامجها الصاروخي هو إثارة للمشاكل.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت قد قال - في وقت سابق اليوم - إن ألمانيا ترى أن تصريحات الحكومة الإيرانية مؤسفة وتحثها على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية.

وأعلنت طهران - اليوم - وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي، وأبلغت سفراء الدول التي ما زالت رسميا في الاتفاق (روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) بهذه الخطوة.