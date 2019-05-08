ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم عن المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قولها - في بيان - "بسبب إساءة استخدام السلطة الفاضح من قِبل الرئيس نادلر، وبناء على طلب المدعي العام، ليس أمام الرئيس (دونالد ترامب) أي خيار سوى التأكيد الحمائي على الامتياز التنفيذي".



وانتقدت ساندرز - في البيان - رئيس لجنة العدل في مجلس النواب جيرولد نادلر، قائلة إنه لمن المؤسف أن يهتم الأخير بإرضاء الصحافة والاتجاه اليساري الراديكالي، مشيرة إلى أن "الشعب الأمريكي يستحق كونجرس يهتم بحل المشكلات الحقيقية كالأزمة على الحدود، ارتفاع أسعار الأدوية، وبنيتنا التحتية المتهالكة، وغير ذلك الكثير".