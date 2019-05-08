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تراجع بورصة قطر بنسبة 1.25% بختام التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:37 م
تراجع بورصة قطر بنسبة 1.25% بختام التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.25% خاسرة عدد 127.68 نقطة، لتغلق عند مستوى 10123.40 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.8 مليون سهم بقيمة 230.7 مليون ريال قطرى عبر 5408 صفقة، وارتفع 6 أسهم، وانخفض 38 سهما، واستقر سهمين.
 
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.08%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.73%.
 

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