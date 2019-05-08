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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:17 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب ـ هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.58% خاسرة عدد 163.30 نقطة، لتصل إلى مستوى 10086.51 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3.9 مليون سهم بقيمة 95.3 مليون ريال قطرى عبر 2139 صفقة، وارتفع 4 أسهم، وانخفض 35 سهما، واستقرت 4 أسهم.

 

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.61%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%.


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