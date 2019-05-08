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الأربعاء، 08 مايو 2019 03:13 م
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تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 15 قطاعا

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:12 م
تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 15 قطاعا بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسرا 69.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8899.80 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.86% رابحاً عدد 29.63 نقطة ليغلق عند مستوى 3474.15 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 100 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 51 شركة، فيما تراجعت 115 شركة.
 
وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.86%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاع الخدمات الأدوية بنسبة 1.10%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.99%.
 
وجاء سهم "البحر الأحمر" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.59%، تلاه التعاونية بنسبة 4.69%، ثم باتك بنسبة 4.37%، فيما تصدر سهم "مبكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.61% ثم الصافى بنسبة 5.12%، ثم الرياض بنسبة 3.93%.
 

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