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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1% بمستهل التعاملات

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:51 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1% بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1% خاسرا عدد 89.44 نقطة ليصل إلى مستوى 8879.42 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.17% خاسرا عدد 5.69 نقطة ليصل إلى مستوى 3438.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 26.1 مليون سهم بقيمة 858 مليون ريال، وارتفعت أسهم 18 شركة، فيما تراجعت 140 شركة.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.47%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.06%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.99%.


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