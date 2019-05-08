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تحرير 654 مخالفة مرورية وتحصيل 9 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الأربعاء، 08 مايو 2019 08:38 م
تحرير 654 مخالفة مرورية وتحصيل 9 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملات مروريه -ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 654 مخالفة مرورية وتحصيل 9 ألاف جنيه غرامات فورية.
 
 
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 87 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
 
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 
 

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