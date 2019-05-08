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الأربعاء، 08 مايو 2019 10:15 ص
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تحرير 653مخالفة مرورية وفحص 19شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 08 مايو 2019 09:54 ص
تحرير 653مخالفة مرورية وفحص 19شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، والرائد أحمد الجنزورى رئيس وحدة مرور السادات، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 653مخالفة مرورية متنوعة .
 
كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 5 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 19 شخص، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.
 
 
 

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