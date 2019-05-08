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تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:23 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.
 
 
وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 382 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.
 
 
وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط السعودية 401 المتجهة إلى الرياض تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
 
وأشار المصدر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب، وتم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.
 
 
وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

 


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مطار القاهرة

رحلات دولية

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